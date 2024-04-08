Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Ramazan Bayramı'nda hava durumu tahmini geldi: İşte bayramdaki hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'ye göre Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde aralıklarla yağış görülecek.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:00
Ramazan Bayramı'nda hava durumu tahmini geldi: İşte bayramdaki hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde aralıklı yağışların görüleceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yarın yurdun güney ve doğusunda sağanak yağışların beklenildiğini belirten Özdemirci, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Özdemirci, bayramın ilk günü ülkemizin güney ve doğusunda aralıklı yağışların görüleceğini ve bayramın ikinci günü de doğu bölgelerinde, üçüncü günü ise yurdun iç ve güney kesimlerinde aralıklı yağışların etkili olacağını söyledi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğine dikkat çeken Özdemirci, bu illerde parçalı ve bulutlu havanın hakim olacağını belirtti. Sıcaklıkların ise yurt genelinde yarından itibaren kuzey ve doğu bölgelerinde artacağını ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

1998 sonrası işe girenlere duyuruldu! Bunu bilmeyenin emekliliği askıda kalabilir!

1998 sonrası işe girenlere duyuruldu! Bunu bilmeyenin emekliliği askıda kalabilir!

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
2
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
3
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
4
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
5
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek
6
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
7
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı

Ayçiçek yağına stok yaptıran indirim! 135 TL'ye düştüğünü duyan poşetini alıp koştu

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına bakanlıkta iş fırsatı! Başvurular bugün başladı

Bayram öncesi ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! Başvuran genç yaşlı tüm kadınlara

Acil nakit ihtiyacı olana anında kredi! 3 banka koşulsuz şartsız trink ödeyecek

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak

Zengin olmak isteyen parasını ona yatırıyor! 10 günde bunu yapan paraya para demeyecek

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

1998 sonrası işe girenlere duyuruldu! Bunu bilmeyenin emekliliği askıda kalabilir!

Bayram tatil yapmayı ortadan kaldıracak karar! Asgari ücreti katlayacak hesaplar yapıldı

Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı