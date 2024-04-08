Ramazan Bayramı'nda hava durumu tahmini geldi: İşte bayramdaki hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde aralıklı yağışların görüleceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yarın yurdun güney ve doğusunda sağanak yağışların beklenildiğini belirten Özdemirci, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Özdemirci, bayramın ilk günü ülkemizin güney ve doğusunda aralıklı yağışların görüleceğini ve bayramın ikinci günü de doğu bölgelerinde, üçüncü günü ise yurdun iç ve güney kesimlerinde aralıklı yağışların etkili olacağını söyledi.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmediğine dikkat çeken Özdemirci, bu illerde parçalı ve bulutlu havanın hakim olacağını belirtti. Sıcaklıkların ise yurt genelinde yarından itibaren kuzey ve doğu bölgelerinde artacağını ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade etti.