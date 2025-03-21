Ramazan'da Camiler Aile Vurgusu İle Süsleniyor

Ramazan'ın ikinci yarısında camilere asılan mahyalar, Aile Yılı çerçevesinde aile değerlerini ön plana çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:56
Ramazan'da Camiler Aile Vurgusu İle Süsleniyor

Ramazan'da Aile Temalı Mahyalar

Ramazan'ın ikinci yarısında, camilere asılan mahyalar, 'Aile Yılı' dolayısıyla ailenin kıymetini vurgulayan mesajlarla süslendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki camilerdeki mahyalar, pek çok aile odaklı mesaj içermekte.

Aile Değerlerinin Güçlendirilmesi

Camilerde yer alan bazı mesajlar arasında 'Aile toplumun temelidir', 'Ailemiz geleceğimiz', 'Ailemiz servetimiz' gibi ifadeler bulunuyor. Ayrıca, 'Allah'ın rahmeti, peygamberin sünneti, en hayırlınız ailesine iyi davranandır' ve 'Dünyadaki cennetimiz: Aile' yazılı mahyalarla aile bağlarının önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmış oldu.

Bakan Göktaş'tan Mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan, kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir. Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde mahyalarımız 'Aile Toplumun Temelidir' ve 'Ailemiz Geleceğimiz' mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz."

Bakan Göktaş, mahyaların yer aldığı videoyu da takipçileriyle paylaştı.

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