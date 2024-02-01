Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'in katili tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında Ramazan Hoca lakaplı Ramazan Pişkin'in dün Fatih'te bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi.

Açıklamada, Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalandığı belirtildi.

DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA KİMDİR?

Ulu Cami'de konuşmalar yapan Ramazan Pişkin, Diyarbakır'ın sevilen kişilerindendi. Pişkin, akıl sağlığı bozuk olduğu için Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi'nde psikiyatriye yatırılmıştı.

SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORDU

Halil İbrahim Galya adlı vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık. Kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" dedi.

