Rami Gönüllüler Korosu, 'Uyuşturucuya Hayır' Konserinde Birleşti

Rami Gönüllüler Korosu, 'Uyuşturucuya Hayır' Konsere İmza Attı

Türkiye'nin en büyük mahalle korolarından biri olan Rami Gönüllüler Korosu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eyüpsultan'daki Rami Parkı'nda düzenlenen 'Uyuşturucuya Hayır!' konserinde sahne aldı. Etkinlik, Eyüpsultan Belediyesi, Kızılay Eyüpsultan Şubesi, Yeşilay İstanbul Şubesi ve yerel muhtarlıkların desteğiyle gerçekleştirildi.

Konserde, çağın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucuya karşı birlik mesajı verildi. Rami Gönüllüler Korosu Başkanı Yusuf Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rami Cuma Mahallesi'nin müzikal altyapısını ön plana çıkardı. Temiz, “Burada çok değerli müzisyenler, şefler, kıymetli bestekarlar var. Ev hanımı, emekli, işçi ve esnafımızla birlikte burada hep beraber şarkı söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla Mücadelede Duyarlılık Artırılacak

Temiz, sosyal ve kültürel etkinliklere verdikleri önemin altını çizerek, “Bütün amacımız, vatandaşlarımızın uyuşturucuyla ilgili duyarlılığını artırmak. Uyuşturucu, memleketimiz için gelecekte daha büyük bir sorun olacak.” dedi.

Mahalle Kültürüne Önem Veriliyor

Koro üyesi Reyhan Demirkaya, gençlere dokunabilmeyi amaçladıklarını belirterek, “Mahalle kültürüne çok önem veriyoruz. Bu konserin, gençlerimize faydalı olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Dünyadaki Sorunlara Dikkat Çekildi

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, düzenlenen etkinliğin diğer mahaller için örnek olmasını dile getirerek, “Mahalle kültürünü sanatla birleştiren organizasyonların yaygınlaşmasını istiyorum.” dedi. Uyuşturucunun, toplum için önemli bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

Seminerle Bilinç Oluşturuldu

Yeşilay Eyüpsultan Şube Başkanı Osman Sinoğlu, etkinliğin, uyuşturucunun birey ve aileler üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirmek için önemli olduğunu ifade etti. Konser öncesinde, Yeşilay ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine bilgilendirici bir seminer verildi.

Şef Sabriye İşkur yönetiminde 20 şarkılık bir repertuvarla gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösterildi.

Türkiye'nin en büyük mahalle korolarından Rami Gönüllüler Korosu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eyüpsultan'daki Rami Parkı'nda düzenlenen "Uyuşturucuya Hayır!" konserinde sahne aldı. Konser öncesi, Yeşilay ve İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine seminer verildi.

Türkiye'nin en büyük mahalle korolarından Rami Gönüllüler Korosu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eyüpsultan'daki Rami Parkı'nda düzenlenen "Uyuşturucuya Hayır!" konserinde sahne aldı. Konser öncesi, Yeşilay ve İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından mahalle sakinlerine seminer verildi.