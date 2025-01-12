Rami Kütüphanesi'nde Atların Büyüleyici Dünyası: 'Atlar da Kaderle Koşarlar' Sergisi

'Atlar da Kaderle Koşarlar' Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Atlar da Kaderle Koşarlar' sergisi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu. Koleksiyoner Kemal Bilal Aydın tarafından hazırlanan sergi, atlı eserlerin yanı sıra, Süleyman Saim Tekcan, İlhami Atalay, Cemal Toy, Dağıstan Çetinkaya, Aygül Okutan, Ali Lei Gong, Mustafa Sönmez, Büşra Yurtseven, Hüseyin Ünlü, Zafer Örs, Anastasiya Chadziy, Levent Karaduman, Mehlika Hilal Kurca ve Engin Korkmaz gibi önemli sanatçıların eserlerine ev sahipliği ediyor.

Atların Sembolizmi ve Kültürel Önemi