Rami Kütüphanesi'nde Atların Büyüleyici Dünyası: 'Atlar da Kaderle Koşarlar' Sergisi

Kemal Bilal Aydın'ın koleksiyonu ile açılan sergi, atların sanattaki derin izlerini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:37
Rami Kütüphanesi'nde Atların Büyüleyici Dünyası: 'Atlar da Kaderle Koşarlar' Sergisi

'Atlar da Kaderle Koşarlar' Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'Atlar da Kaderle Koşarlar' sergisi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu. Koleksiyoner Kemal Bilal Aydın tarafından hazırlanan sergi, atlı eserlerin yanı sıra, Süleyman Saim Tekcan, İlhami Atalay, Cemal Toy, Dağıstan Çetinkaya, Aygül Okutan, Ali Lei Gong, Mustafa Sönmez, Büşra Yurtseven, Hüseyin Ünlü, Zafer Örs, Anastasiya Chadziy, Levent Karaduman, Mehlika Hilal Kurca ve Engin Korkmaz gibi önemli sanatçıların eserlerine ev sahipliği ediyor.

Atların Sembolizmi ve Kültürel Önemi

Serginin amacı, atların sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda tarihin ve kültürün vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekmektir. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, atlara olan ilgisinin çocukluk

Aydın, atların sanatta nasıl bir yer edindiğine dair düşüncelerini paylaşarak, "Sanatı, içinde at olan soyut ve duygusal eserler ile zenginleştirmeye çalışıyorum. İlgili sanatçılarla da sürekli iletişimde olmak benim için çok değerli," ifadelerini kullandı.

Türk Kültüründeki Yeri

Aydın, atın Türk kültürü içindeki önemine vurgu yaparak, dinî kaynaklarda atın yer bulmasının bu canlıya yüklenen anlamların derinliği hakkında bilgi verdi. "Kuran-ı Kerim'de ata yemin edilmesi benim için çok ilginç, atın geçmişten bugüne kültürümüze olan katkısı belirgin," dedi.

Sembolik Anlamı ve Sanat

Sergiye katılan hattat Levent Karaduman, atın Türk kültür ve sanatındaki yerinin önemli olduğuna dikkat çekti. "At, asil bir varlık olarak, asalet ve sadakati simgeler. Kemal Bey, bu değerli eserleri bir araya getirerek önemli bir iş yapmıştır," şeklinde konuştu.

Karaduman, atın pozitif duygulara katkıbından bahsederken, "At üzerinde özgürleşiyor ve dünyadan soyutlanıyorum. Hem resim yaparken hem de ata binerken benzeri bir his yaşıyorum," dedi.

Serginin Detayları

Küratörlüğünü İsmail Erdoğan üstlendiği sergi, Rami Kütüphanesi Salon F1'de, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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