Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak

Raporlu ilaç kullananlar adına bir karar duyurusu gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve hastaların mağduriyetini azaltmak amaçlı olarak kronik hastalar yönelik olan ilaçlarını bildirim süresini uzattı.

Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak
Yayın Tarihi:

Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yaparak, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve kronik hastaların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla ilaç bildirim sürelerini bir kez daha uzattı. Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni kararına göre, kronik hastaların ilaç raporları haziran ayına kadar yenileme zorunluluğu bulunmayacak.

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında, kronik hastalara yönelik ilaç beyanlarını uzatma politikası, Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerdeki yoğunluğu azaltma ve bu özel hasta grubunu koruma hedefine hizmet ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 1 Ocak 2020 tarihi sonrasında yenilenen sağlık sertifikalarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacağını belirtmişti. Bu kapsamda, henüz yenilenmemiş ya da uzatılması gereken raporların fazla kalması ve sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması için mevsimsel koşulların da etkisiyle bu yeni karar alındı.

ilaç fiyatları

Sağlık Bakanlığı, ilaç bildirim sürelerinin uzatılması kararıyla birlikte, vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Raporlu ilaç kullanan hastaların 30 Haziran 2024 tarihine kadar ilaç raporlarının geçerli olacağını duyuran bakanlık, süresi dolan sağlık belgeleri ile yeniden düzenlenen raporların da aynı tarih itibariyle geçerliliklerini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, her türlü ön rapor, yenileme raporu ve itiraz süreçleriyle ilgili yasal süreç içerisinde yanıt verileceği açıklandı. Engellilerin tespiti ve vergi indirimi amacıyla kullanılan engelli raporlama ve izleme prosedürlerine de devam edileceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, bu kararın sağlık hizmetlerindeki verimliliği artıracağına inanıyor.

Öne Çıkanlar
Türkiye'nin en ucuz 10 şehri ortaya çıktı! Listenin zirvesi herkesi şaşırtacak Türkiye'nin en ucuz 10 şehri ortaya çıktı! Listenin zirvesi herkesi şaşırtacak
Çay yanına atıştırmalığınız bizden! Tuzlu kurabiyeleriniz 25 dakikada pişecek Çay yanına atıştırmalığınız bizden! Tuzlu kurabiyeleriniz 25 dakikada pişecek
Sır gibi saklanıyordu! Patent başvurusunda ortaya çıktı: Rivian R2 elektrikli SUV'ye ilk bakış Sır gibi saklanıyordu! Patent başvurusunda ortaya çıktı: Rivian R2 elektrikli SUV'ye ilk bakış
Çok Okunanlar
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek Motorine rekor zam geldi: Zam sonrası akaryakıtlarda güncel ücretler nasıl oldu? İşte yanıtı! Motorine rekor zam geldi: Zam sonrası akaryakıtlarda güncel ücretler nasıl oldu? İşte yanıtı! Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar Bu yıl memur olmayan kalmayacak! Bakanlıklar binlerce memur alımını duyurdu: İşte şartlar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine e-Devlet uyarısı! Hemen girip öğrenin İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak!