Raporlu ilaç kullananlara son dakika uyarısı! Artık böyle yapılacak

Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yaparak, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve kronik hastaların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla ilaç bildirim sürelerini bir kez daha uzattı. Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni kararına göre, kronik hastaların ilaç raporları haziran ayına kadar yenileme zorunluluğu bulunmayacak.

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında, kronik hastalara yönelik ilaç beyanlarını uzatma politikası, Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerdeki yoğunluğu azaltma ve bu özel hasta grubunu koruma hedefine hizmet ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karar, 1 Ocak 2020 tarihi sonrasında yenilenen sağlık sertifikalarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacağını belirtmişti. Bu kapsamda, henüz yenilenmemiş ya da uzatılması gereken raporların fazla kalması ve sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması için mevsimsel koşulların da etkisiyle bu yeni karar alındı.





Sağlık Bakanlığı, ilaç bildirim sürelerinin uzatılması kararıyla birlikte, vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Raporlu ilaç kullanan hastaların 30 Haziran 2024 tarihine kadar ilaç raporlarının geçerli olacağını duyuran bakanlık, süresi dolan sağlık belgeleri ile yeniden düzenlenen raporların da aynı tarih itibariyle geçerliliklerini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, her türlü ön rapor, yenileme raporu ve itiraz süreçleriyle ilgili yasal süreç içerisinde yanıt verileceği açıklandı. Engellilerin tespiti ve vergi indirimi amacıyla kullanılan engelli raporlama ve izleme prosedürlerine de devam edileceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, bu kararın sağlık hizmetlerindeki verimliliği artıracağına inanıyor.