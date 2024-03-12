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Rasim Ozan Kütahyalı: "Meral Danış Beştaş'ın %9 Oy Alması İstanbul'da Değişiklik Getirebilir"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'ın Yüzde 9 Oy Alması Durumunda Neler Olacağını Sıraladı

Yayın Tarihi: 12.03.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:08
Rasim Ozan Kütahyalı: "Meral Danış Beştaş'ın %9 Oy Alması İstanbul'da Değişiklik Getirebilir"

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kala, Halkların Demokratik Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın oy oranıyla ilgili iddialarda bulundu. Kütahyalı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, Beştaş'ın oy oranının yüzde 9'a ulaşması durumunda gerçekleşeceğini iddia ettiği gelişmeleri sıraladı.

ROK'un Meral Danış Beştaş'ın Yüzde 9 Oy Alması Halinde Öne Sürdüğü İddialar

Kütahyalı'nın yaptığı açıklamaya göre, eğer 31 Mart'ta Meral Danış Beştaş yüzde 9 oy oranını elde ederse ortaya çıkacak olası gelişmeler şu şekilde sıralanmıştır:

İmralı Cezaevi'nde uygulanan tecrit kaldırılacaktır.

Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest bırakılacaktır.

Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır.

Kütahyalı, son olarak "Mühür İstanbul Kürtleri’nin elindedir..." ifadesiyle paylaşımını tamamladı.

seçim

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