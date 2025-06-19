Rasim Özdenören'in 'Çözülme' Oyunu Yeniden Sahnelendi

Yönetmen Yaşar Elmas tarafından sahnelenen Rasim Özdenören'in eserinden uyarlanan 'Çözülme', bir ailenin dağılma hikayesini ve bunun arkasındaki değer kaybını gözler önüne seriyor. Oyun, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Tiyatro Atölyesi tarafından düzenlenerek, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Karşıt Değerler Üzerine Bir Spekülasyon

Elmas, oyunun içeriğini şöyle özetledi: "Karşımızda Maraş'ta kumar yüzünden dağılmış, çözülmeye başlamış ve belki de son halkası kopmak üzere olan bir ailenin hikayesi var. 'Çözülme', bize Türkiye fotoğrafı sunuyor. Modernleşme, Batılılaşma ve çağdaşlaşma adına kaybolan değerlerin, aileyi ayakta tutan ana damarların yok olması söz konusu." Bu ifadeler, eserinin yalnızca bir aile hikayesi değil, aynı zamanda toplumsal bir eleştiri olduğunu vurguluyor.

'Çözülme'nin Önemi

Oyunun özeti, sadece Maraş'taki toplumsal dinamiklerle sınırlı kalmayarak, Türkiye'nin genelindeki sorunları temsil ediyor. Elmas, “Bu hikaye, hem Maraş'a hem de tüm Türkiye’ye ayna tutuyor.” diyerek eserin önemini vurguladı. Tiyatro çalışmaları ise üç ay boyunca öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Yönetmen, "Öğretmen arkadaşlarımız sahne performanslarında profesyonel bir seviyeye ulaştılar," dedi.

Özdenören'in Eserlerine Olan Saygı

Rasim Özdenören'in bu toprakların gerçek hikayelerini anlattığını ifade eden Elmas, 'Çözülme''nin geçmişte TRT'de de sahneye taşındığını hatırlattı. Elmas, "Üniversite yıllarında izlediğim bu eser, beni derinden etkilemişti. O dönemde içimden 'Keşke bu eseri sahneye taşıyabilsem' demiştim," diyerek, projenin önemini bir kez daha paylaştı.

Yeni Sezon Planları

Oyun, yeni sezonda OyunBozan Atölye tarafından tekrar sahnelenmeye devam edecek. Elmas, eserin Devlet Tiyatroları repertuvarına alınması için yoğun çaba gösterdiklerini ancak bu konuda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Başarılı oyuncular Alpay Çağlı, Celal Emre Dündar, İsmail Becene gibi isimlerin yer aldığı bu eser, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam edecek.

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenen "Çözülme" oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenen "Çözülme" oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.