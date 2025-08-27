DOLAR
Rasmussen: Grönland ile Danimarka İlişkilerine Müdahale Kabul Edilemez

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Kopenhag maslahatgüzarının çağrılmasının ardından Grönland-Danimarka ilişkilerine müdahaleyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Kopenhag Maslahatgüzarı Mark Stroh'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının ardından basına yaptığı açıklamada, "Grönland ile Danimarka arasındaki ilişkilere müdahale kabul edilemez." dedi.

Görüşmenin gündemi

Rasmussen, en az 3 ABD vatandaşı'nın Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine Stroh'u çağırdıklarını, görüşmenin gün içinde gerçekleştirileceğini ve konuyla ilgili net bir cevap almanın önemli olduğunu söyledi.

Şaşkınlık ve resmi soruşturma vurgusu

Bakan, dış etkenlerin Danimarka-Grönland ilişkilerine yönelik ilgisinin bilindiğini belirterek, etki kampanyası iddialarına şaşkınlıkla yaklaşmamak gerektiğini ifade etti. Görüşmede, üç ABD vatandaşının davranışlarına yönelik resmi bir müdahale olup olmayacağının da ele alınacağını açıkladı ve olayların gün yüzüne çıkmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Siyasi tepkiler

Eski Dışişleri Bakanı ve Radikal Parti Başkanı Martin Lidegaard, iddiaları "hem ciddi hem de tatsız" olarak nitelendirerek, söz konusu kişilerin ABD'nin resmi emri altında faaliyet göstermiş olma olasılığını değerlendirdi: "İspatlamak zor ancak şüphe duymamak da zor." Lidegaard, bunun hem ABD-Danimarka hem de Grönland-ABD ilişkileri açısından ciddi bir durum oluşturduğunu ekledi.

Arka plan

DR haber sitesi daha önce yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantılı en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş; Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini öne sürmüştü. Bu iddialar sonrası Rasmussen, Kopenhag'daki en üst düzey ABD diplomatı Mark Stroh'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

