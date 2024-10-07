Recai Kutan: Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı ve Siyasi Hayatı

Recai Kutan'ın Siyasi Yolculuğu

Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 1930 yılında Malatya'da doğdu. Eğitim hayatına Malatya Lisesi'nde başladı ve ardından 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk Çalışmaları ve Kamu Görevleri

1952-1966 yılları arasında Devlet Su İşleri (DSİ)'nde görev alan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü sırasında GAP projelerinin geliştirilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

Politikaya Girişi ve Önemli Görevleri

1974 yılında Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kutan, 16., 20. ve 21. Dönemde Malatya Milletvekili olarak TBMM'de temsil görevini üstlendi. 1977 seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı olarak hizmet etti. Ancak, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 10.5 ay hapis cezası aldı.

Refah ve Fazilet Partisi Dönemleri

Kutan, 1983 yılından itibaren kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1996-1997 yılları arasında ise 54. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı

Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi'ni kuran Kutan, bu partinin Genel Başkanlık görevini üstlenerek siyasi hayatına devam etti. Kutan, aynı zamanda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak da önemli görevlerde bulundu.

Hayatının Son Dönemi

94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan, son dönemlerinde Ankara'da bulunan Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Kutan, Türk siyasetine önemli katkılarda bulunmuş bir lider olarak hayatta kalmıştır.