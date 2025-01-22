Refah Sınır Kapısı, Mısır ve Gazze Arasında Yakında Açılıyor

Refah Sınır Kapısı'nın Açılışı Bekleniyor

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı, Filistin tarafında gerçekleştirilecek düzenlemelerin ardından birkaç gün içinde açılacağı duyuruldu.

Incelemeler ve Açıklamalar

Mısır'daki Vatan gazetesinin haberine göre, Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Refah Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Mucavir, kapının her iki taraftan da açılacağını ve bu durumun yardımların daha rahat girmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Mucavir, ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında yaşanan yıkımların ardından gerçekleştirilecek onarımların tamamlanmasının sonrasında açılacağını ifade etti.

Ateşkes Anlaşmasının Etkisi

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması uyarınca, Refah Sınır Kapısı'nın 25 Ocak Cumartesi günü yeniden açılması planlanıyor. İsrail ordusunun Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı da içeren Philadelphi Koridoru'nu işgal etmesi, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ın kapanmasına yol açtı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalması, Gazze'ye gelen yardımların düşmesine neden oldu. Aynı zamanda, yurt dışında tedavi edilmesi gereken Filistinli ağır yaralı ve hastaların Gazze'den çıkarılması da engellendi.