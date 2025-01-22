DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,16 -0,15%
ALTIN
3.143,28 -0,13%
BITCOIN
3.771.368,51 0,32%

Refah Sınır Kapısı, Mısır ve Gazze Arasında Yakında Açılıyor

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı, yapılacak tadilatların ardından birkaç gün içinde açılacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:43
Refah Sınır Kapısı, Mısır ve Gazze Arasında Yakında Açılıyor

Refah Sınır Kapısı'nın Açılışı Bekleniyor

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı, Filistin tarafında gerçekleştirilecek düzenlemelerin ardından birkaç gün içinde açılacağı duyuruldu.

Incelemeler ve Açıklamalar

Mısır'daki Vatan gazetesinin haberine göre, Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Refah Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Mucavir, kapının her iki taraftan da açılacağını ve bu durumun yardımların daha rahat girmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Mucavir, ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında yaşanan yıkımların ardından gerçekleştirilecek onarımların tamamlanmasının sonrasında açılacağını ifade etti.

Ateşkes Anlaşmasının Etkisi

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması uyarınca, Refah Sınır Kapısı'nın 25 Ocak Cumartesi günü yeniden açılması planlanıyor. İsrail ordusunun Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı da içeren Philadelphi Koridoru'nu işgal etmesi, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah'ın kapanmasına yol açtı.

Refah Sınır Kapısı'nın kapalı kalması, Gazze'ye gelen yardımların düşmesine neden oldu. Aynı zamanda, yurt dışında tedavi edilmesi gereken Filistinli ağır yaralı ve hastaların Gazze'den çıkarılması da engellendi.

İLGİLİ HABERLER

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı
2
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları
3
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı
4
ABD'de Federal Göçmenlik Kuvvetlerine Okul ve Kiliselerde Tutuklama Yetkisi Verildi
5
22 Ocak 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Sporun Öne Çıkan Başlıkları
6
Trump'ın Otomatik Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Düzenlemesi Dava Edildi
7
İzmir'deki Feci Kaza: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı