Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 Milyar Lira Ceza

Rekabet Kurulu, Google'a 2,6 Milyar Lira Ceza Verdi

Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen reklamcılık soruşturmasının sonucunda, şirketin 2,6 milyar lira idari para cezası almasına karar verdi. Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı ifade edildi.

Soruşturmanın Detayları

Açıklamada, soruşturmanın şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetlerinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik gerçekleştirildiği hatırlatıldı. İlk aşamada, Google'ın sahip olduğu YouTube platformunun envanterinin yalnızca kendi talep tarafı platformları (DSP) aracılığıyla satın alınması yönünde bir kısıtlama getirdiği ve YouTube reklamlarının bağımsız hizmet sağlayıcıları aracılığıyla doğrulanmasının engellendiği iddiaları incelendi.

Bu bağlamda, nitelikli YouTube DSP'leri olarak tanımlanan üçüncü taraf DSP'lerin YouTube envanterine erişiminin sağlanması için yapılan taahhütlerin kabul edilerek soruşturmanın kapandığı belirtildi.

Dikey Bütünleşme ve Haksız Rekabet İddiaları

Açıklamada, Google'ın dikey bütünleşik yapıda faaliyet gösterdiği çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde kendi ürünlerini kayırdığına dikkat çekildi. Google'ın kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi arz tarafı platformlarına (SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmetini (AdX) kayırdığı iddiaları da soruşturma kapsamında incelendi.

Yayıncı Reklam Sunucusu Pazarındaki Hakim Durum

Şirketin DSP hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu sonucuna ulaşıldı. Ancak bu pazarda Google'ın, kendi DSP'lerinden gelen envanter satın alma taleplerini SSP hizmetine iletmesiyle ilgili ihlal tespit edilmedi. Ancak, Google'ın yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim konumda olduğu vurgulandı. Bu bağlamda: Google'ın kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığı tespit edilerek 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Gerekçeli Karar ve Gereklilikler

İhlalin sonlandırılması ve pazardaki etkin rekabetin sağlanması amacıyla, Google'ın gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde üçüncü taraf SSP'lere kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlaması talep edildi.