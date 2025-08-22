DOLAR
Rekabet Kurulu'ndan Google'a Play Store ödeme hizmetleri soruşturması

Rekabet Kurulu, Play Store'daki ödeme hizmetleri uygulamaları nedeniyle Google ve bağlı şirketlerine yönelik soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 09:56
Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma kararı aldı

Kurumdan yapılan açıklama

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google şirketine yönelik soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Ön araştırma bulguları

"Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" kapsamında yürütülen incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik şüpheler üzerine bir ön araştırma yapıldığı belirtildi. Araştırma sonucu, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu ve uygulama geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin verilmediği tespit edildi.

Soruşturmanın kapsamı

Bu nedenle, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin olarak Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'nden oluşan Google'a yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulun uyarısı

Kurul tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediği vurgulandı.

