Reklam Kurulu kırtasiye ve okul ürünleri tanıtımlarını yakın takibe aldı

SERHAT TUTAK - Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırırken, Reklam Kurulu da bu ürünlerin tanıtımlarını mercek altına aldı.

Denetimler genişletildi

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Bakanlığa bağlı ekipler yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerini denetlemeye başladı. Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan ve tecrübe ile bilgi eksikliklerini istismar eden reklamları ile haksız ticari uygulamaları yakından izliyor.

Özellikle gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamalar Kurulun dikkatinde bulunuyor. Reklamların, tüketicileri satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri ve bileşenleri konusunda açık ve gerçeğe uygun bilgilendirme yapması gerekiyor.

Ürünlerde laboratuvar testleri ve fiziksel kontroller

Bakanlık, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yürüttüğü denetimlerde kırtasiye ürünlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalları ve çocukların fiziki olarak zarar görebileceği unsurları akredite laboratuvar testleriyle inceliyor.

Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirler uygulanıyor. Bu tür ürünleri piyasaya sürenlere idari para cezası veriliyor.

Kimyasal incelemelerde ürünlerin içinde kanserojenik madde olup olmadığı kontrol ediliyor; ayrıca ürünlerde azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler aranıyor. Fiziksel kontrollerde ürünün mekanik dayanıklılığı test edilerek, özellikle 3 yaş altı çocuklarda risk oluşturabilecek küçük parçalar değerlendiriliyor.

Ambalaj kontrolünde ise CE işaretine, içindekiler bölümünün uygunluğuna, ithalatçı veya imalatçı bilgilerine ve son kullanım tarihi gibi bilgilere bakılıyor.

Velilere uyarı: Türkçe uyarılar ve üretici bilgisi şart

Bakanlığın bilgilendirmelerine göre veliler, üzerinde imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi bulunan ürünleri tercih etmeli. Markası ve modeli belli, üzerinde Türkçe uyarılar yer alan ürünlerin satın alınması önem taşıyor.

Ayrıca oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarı bilgilerinin bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.