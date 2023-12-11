Resmen duyuruldu: Yunanistan ile Türkiye sınırına yeni köprü yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinin etkileri hala sürüyor. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin olumlu yönde seyretmesi için yapılan görüşenin ardından yeni bir haber gündeme geldi. Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis Parapolitika gazetinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu ilişkilere dikkat çeken Frangoyannis güncel konuların değerlendirmesini yaptı.



Frangoyannis, Türkiye ile ikili ilişkilerde hassas konulara değinilmemesine özellikle vurgu yaparak, ilişkilerin "ulaşım, çevre, küçük ve orta ölçekli işletmeler, turizm gibi ekonomi ve ticarette 29 alan üzerinde gelişmekte" belirtti.

Kostas Frangoyannis, pozitif gündemin ilk üç yılında ikili ticaretin kolaylaştırılması, turizmin canlandırılması ve sivil koruma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinde önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'taki görüşmelerinde ikili ilişkilerde pozitif iklimin korunması konusunda mutabık kaldıklarını hatırlattı.

Frangoyannis, Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ile gerçekleştirdikleri New York görüşmesinin de oldukça olumlu ve özlü geçtiğini belirterek, ortak amaçlarının 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek zirvede belirli etkinlikler üzerine memorandum ve anlaşmaların imzalanması olduğunu ifade etti.

Yeni Köprü Projesi Ticarette İşe Yarayacak

Frangoyannis, iki ülke halkları için pratik faydalar sunacak pozitif gündemi vurgulayarak, İpsala sınırındaki araç geçişlerini desteklemek amacıyla 2024 içinde ikinci bir köprünün inşasına başlanacağını duyurdu. Bu köprünün, ulaşım ve ticaret alanlarında önemli kolaylıklar sağlayarak bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Frangoyannis, iklim krizi ve düzensiz göç konularında işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki "sükunetin" devamına dair de umutlu olduğunu belirtti.

Düzensiz göç ve iklim krizi konularında da çözüm odaklı bir yaklaşımın gerekliliğini vurgulayan Frangoyannis, iki ülke arasındaki "sükunetin" sürdürülmesi için de iyimser yaklaştığını belirtti.