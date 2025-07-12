DOLAR
40,15 0%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.336,36 0%
BITCOIN
4.714.378,45 -0,24%

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

2025-2026 eğitim yılı için üniversite harçlarına yapılan yüzde 69,9'luk zam, öğrencilerde şok etkisi yarattı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 15:25
Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Üniversite Öğrencilerine Şok Zam!

Milyonlarca üniversite öğrencisi ve ailesini yakından ilgilendiren önemli bir karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite harçlarına yapılan zam, özellikle ikinci öğretim ve uzaktan eğitim okuyan öğrencileri derinden etkiledi. Zam oranının yüzde 69,9 olduğu duyuruldu.

İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitime Dev Zam

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, üniversite öğrencileri için büyük bir merak konusu olan katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de resmi olarak yürürlüğe girdi. Alınan karara göre, devlet üniversitelerinde birinci öğretim programlarına devam eden öğrenciler olumsuz etkilenmeyecek; bu öğrenciler, 2025-2026 akademik yılında da katkı payı ödemeyecekler. Ancak, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında okuyan on binlerce öğrenci için aynı durum geçerli değil.

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Bölüme Göre Zam Miktarları Belli Oldu

Yapılan düzenleme ile birlikte, bölümlerin öğrenim ücretleri de yeniden şekillendi. Özellikle yüksek maliyetli eğitim olarak bilinen ve en fazla tercih edilen fakültelerde ücretler dikkat çekici seviyelere ulaştı:

  • Tıp Fakülteleri: Geleceğin doktor adayları için belirlenen yeni katkı payı 2.014 TL’ye yükseldi.
  • Diş Hekimliği ve Eczacılık: Bu alanlarda eğitim gören öğrenciler, 1.686 TL katkı payı ödeyecekler.
  • Mühendislik ve Mimarlık: Mühendis ve mimar adayları için belirlenen ücret ise 1.350 TL olarak açıklandı.
  • En düşük katkı payı ise 509 TL ile sosyal bilimler ve eğitim fakültelerine aittir.

En yüksek ücretler, dikkat çekici bir şekilde tıp ve diğer sağlık bilimleri fakültelerinde yoğunlaşmasıyla öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ebru Yaşar Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
2
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Cenaze Töreni İstanbul'da Gerçekleşti
3
TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor
4
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi
5
Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
6
Antalya'da Baba ve Oğulun Ölümüne Neden Olan Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Manisa'da İki Ayrı Yangın, 3 Tarım Makinesini Kullanılamaz Hale Getirdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!