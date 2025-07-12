Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Üniversite Öğrencilerine Şok Zam!

Milyonlarca üniversite öğrencisi ve ailesini yakından ilgilendiren önemli bir karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite harçlarına yapılan zam, özellikle ikinci öğretim ve uzaktan eğitim okuyan öğrencileri derinden etkiledi. Zam oranının yüzde 69,9 olduğu duyuruldu.

İkinci Öğretim ve Uzaktan Eğitime Dev Zam

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, üniversite öğrencileri için büyük bir merak konusu olan katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de resmi olarak yürürlüğe girdi. Alınan karara göre, devlet üniversitelerinde birinci öğretim programlarına devam eden öğrenciler olumsuz etkilenmeyecek; bu öğrenciler, 2025-2026 akademik yılında da katkı payı ödemeyecekler. Ancak, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarında okuyan on binlerce öğrenci için aynı durum geçerli değil.

Bölüme Göre Zam Miktarları Belli Oldu

Yapılan düzenleme ile birlikte, bölümlerin öğrenim ücretleri de yeniden şekillendi. Özellikle yüksek maliyetli eğitim olarak bilinen ve en fazla tercih edilen fakültelerde ücretler dikkat çekici seviyelere ulaştı:

Tıp Fakülteleri: Geleceğin doktor adayları için belirlenen yeni katkı payı 2.014 TL ’ye yükseldi.

Geleceğin doktor adayları için belirlenen yeni katkı payı ’ye yükseldi. Diş Hekimliği ve Eczacılık: Bu alanlarda eğitim gören öğrenciler, 1.686 TL katkı payı ödeyecekler.

Bu alanlarda eğitim gören öğrenciler, katkı payı ödeyecekler. Mühendislik ve Mimarlık: Mühendis ve mimar adayları için belirlenen ücret ise 1.350 TL olarak açıklandı.

Mühendis ve mimar adayları için belirlenen ücret ise olarak açıklandı. En düşük katkı payı ise 509 TL ile sosyal bilimler ve eğitim fakültelerine aittir.

En yüksek ücretler, dikkat çekici bir şekilde tıp ve diğer sağlık bilimleri fakültelerinde yoğunlaşmasıyla öne çıkıyor.