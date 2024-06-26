Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotiv Güvenlik Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 31 Ağustos’a ertelendi

YÖNETMELİK ERTELENDİ: DETAYLAR RESMİ GAZETE'DE



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir karara imza attı. Yeni Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi, 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e ertelendi. Bu erteleme, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı ve mevcut stokların satışı için ek süre tanındı.

STOKTAKİ VE İTHAL EDİLECEK ARAÇLARA EK SÜRE

Bu erteleme sayesinde, halen stokta bulunan ve önümüzdeki iki ay boyunca ithal edilecek araçlar, mevcut güvenlik yönetmeliğine göre satılabilecek. Böylece, otomotiv firmaları ve distribütörler, ellerindeki araçları daha rahat bir şekilde tüketiciye sunma fırsatı bulacak.

Otomotiv sektörü temsilcileri, bu kararın kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguluyor. Yönetmeliğin yürürlük tarihinin ertelenmesi, firmalara mevcut stoklarını eritme ve yeni düzenlemelere uyum sağlama konusunda ek süre tanımış oldu. Ayrıca, bu süreçte tüketiciler de mevcut yönetmelikle üretilmiş araçları satın alma şansına sahip olacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu düzenlemeye ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikle, Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024'e ertelendi. Bu karar, resmi olarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.



SEKTÖRDE GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni güvenlik yönetmeliği, otomotiv sektöründe önemli değişiklikler getirecek. Ancak, yürürlük tarihinin ertelenmesi, firmalara bu değişikliklere uyum sağlama konusunda ek süre tanımış oldu. Bu geçiş süreci, hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sağlıklı bir adaptasyon süreci sağlayacak.

Yeni güvenlik yönetmeliği, araçların güvenlik standartlarını artırmayı hedefliyor. Tüketiciler, bu yeni düzenlemelerin hayata geçmesiyle birlikte, daha güvenli araçlara sahip olmayı bekliyor. Ancak, mevcut yönetmelikle üretilmiş araçlar da halen güvenlik standartlarına uygun olarak satışa sunulacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı bu karar, otomotiv sektöründeki firmaların üretim ve satış stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine olanak tanıdı. Gelecekte, yeni güvenlik yönetmeliğine uyum sağlayan araçların piyasaya sürülmesiyle, sektördeki rekabetin daha da artması bekleniyor. Firmalar, bu geçiş sürecinde tüketicilere en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı bu erteleme kararı, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

