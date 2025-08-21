Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Resmi Gazete'de gece kararı: Jandarma 8.000 uzman erbaş alımı başlıyor

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 8.000 kişilik rekor bir uzman erbaş alımı yapılacak. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım branşları ve kontenjan dağılımı

Toplam 8.000 kişilik kadro, adayların kariyer hedeflerine göre tercih yapabilmesini sağlayacak şekilde dağıtıldı. İlan edilen kontenjanlar şu şekilde:

Jandarma (genel): 7.087

Sıhhiyeci: 500

Lojistik (Mesleki Nitelikli): 300

Muhabere: 80

Havacılık (Uçak/Helikopter Teknisyen Yrd. ve İtfaiyeci): 10

Bando: 10

Bot Serdümeni: 10

At Bakıcısı: 3

Başvuru tarihleri ve süreç

Başvurular 20 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve 03 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını tamamen internet üzerinden, https://vatandas.jandarma.gov.tr veya www.jsga.edu.tr adresleri üzerinden yapabilecek.

Tüm ayrıntılar, branşlara özel şartlar ve sınav takvimi, yayımlanacak olan "2026 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini" başvuru kılavuzunda yer alacak.

Kimler başvurabilir? Yaş ve askerlik şartları

Uzman erbaş başvurularında aranan temel şartlar arasında Türk vatandaşı ve erkek olma bulunuyor. Yaş kriteri ise şu şekilde belirtiliyor: Adayların 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları; yani 01 Ocak 1998 ile 01 Ocak 2006 (dahil) tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekiyor.

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmazken, halen askerlik görevini yapan adayların birlik komutanlıklarından alacakları nitelik belgesinin en az 80 puan olması zorunlu. Terhis olmuş adaylar için terhis tarihinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması (yani 20 Ağustos 2020 ve sonrası) şartı bulunuyor.

KPSS ve eğitim şartları

Lise, ön lisans ve lisans mezunları için 2023 veya 2024 yıllarına ait geçerli KPSS puanı şartı aranıyor. Jandarma, sıhhiyeci, muhabere gibi genel branşlar için KPSS P3, P93 veya P94 puan türlerinden en az 60 puan alınması gerekiyor. Lojistik alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS P93 veya P94 puan türünden en az 50 puan yeterli olacak.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için ise KPSS puanı istenmeyecek; ancak başvuru kılavuzunda belirtilecek olan mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmak ve bu belgeyi sisteme yüklemek zorunlu olacak.

Fiziki ve sağlık koşulları

Adayların fiziki yeterlilikleri titizlikle değerlendirilecek. Boy şartı en az 167 cm ve en fazla 210 cm olarak belirtildi; ayrıca boy-kilo tablosunda belirtilen oranlara uygunluk aranacak.

Sağlık açısından, TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun olarak "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak temel şartlardan biri. Vücut yapısının düzgün olması, konuşma özrünün (kekemelik, pelteklik vb.) bulunmaması ve dövme konusundaki sınırlamalara uyulması gerektiği vurgulandı.

Başvuru yapacak adayların tüm şartları ve ayrıntıları başvuru kılavuzundan takip etmeleri önem taşıyor.