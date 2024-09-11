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Ressam Teoman Südor'un Vefatı ve Ardında Bıraktıkları

Teoman Südor, Türk sanatını etkileyen önemli bir ressam olarak son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:14
Ressam Teoman Südor'un Vefatı ve Ardında Bıraktıkları

Ressam Teoman Südor'un Son Yolu

Ünlü ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende, sanatçının eşi Gülseren Südor ile kızı Telga Südor Mendi taziyeleri kabul etti.

Teoman Südor'un Eşinin Anıları

Gülseren Südor, Teoman Südor ile 56 yıl boyunca mutlu bir yaşam sürdüklerini belirtti. "Çocukluğundan itibaren gerçek bir İstanbul beyefendisiydi, önemli bir ressamdı. Son resmine hastaneye gitmeden önce başlamıştı. 'Seni dönerken bitireceğim' demişti. O resim yarım kaldı," dedi.

Telga Südor'un Duygusal Mesajı

Telga Südor Mendi, Türk sanatının önemli bir ismini kaybettiklerini belirterek, "Sanat dünyamızın başı sağ olsun. Onunla gurur duyuyorum, çünkü o hem çok iyi bir sanatçı hem de çok iyi bir babaydı," ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Günay'ın Anısına Değeri

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Teoman Südor'un yurt dışında da tanınan bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Umarım ismi ileride hatırlanır," şeklinde konuştu.

Teoman Südor'un Sanat Hayatı

1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Teoman Südor, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra, 1970 yılında İtalya'ya gitti. Burada Roma Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim aldı. Usta sanatçı, 1985'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim verirken doktora yaptı ve 2006'da emekli olana kadar görevine devam etti. Ayrıca, birçok kişisel sergi açtı ve eserleri, yurt içi ve dışında özel koleksiyonlarda yer aldı.

Südor'un naaşı, cenaze namazının ardından Küçükyalı Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna...

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (sağ 2) da cenazeye katıldı.

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna...

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (sağ 2) da cenazeye katıldı.

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna...

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (sağ 2) da cenazeye katıldı.

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna...

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (sağ 2) da cenazeye katıldı.

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna...

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (sağ 2) da cenazeye katıldı.

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna...

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (sağ 2) da cenazeye katıldı.

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna...

Ressam Teoman Südor, Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay (sağ 2) da cenazeye katıldı.

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