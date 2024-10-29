Reyhanlı'da Kundaklama Olayı Güvenlik Kamerasında

Reyhanlı'da İş Yerinin Kundaklanması

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Yeni Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 18 Ekim tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları İncelendi

Ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını incelediklerinde, iki motosikletli kişinin kundaklama işlemini gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kundaklama Anı Güvenlik Kayıtlarında

Görüntülerde, bir kişinin şişe içindeki sıvıyı dökerek iş yerini ateşe verdiği ve daha sonra kendisini motosiklette bekleyen bir diğer kişiyle birlikte olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Emniyet ekipleri, iş yerini kundaklayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir iş yerinin kundaklanmasını güvenlik kamerası kaydetti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.