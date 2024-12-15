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Reyhanlı Terör Saldırısının Sorumlusu Cengiz Sertel Cezaevine Gönderildi

Reyhanlı'daki 2013 terör saldırısının sorumlusunun yakalanmasının ardından Cengiz Sertel cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:16
Reyhanlı Terör Saldırısının Sorumlusu Cengiz Sertel Cezaevine Gönderildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında meydana gelen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının sorumlularından biri olan Cengiz Sertel, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den Türkiye'ye aktardığı tespit edilen Sertel, kırmızı bültenle aranıyordu ve dün yakalandı. Onunla ilgili işlemler tamamlandıktan sonra, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Cengiz Sertel, toplamda 7 ayrı suçtan aranan, bunlardan 3'ü için 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip bir kişi. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Sertel'in, Reyhanlı'daki terör saldırısıyla ilgi yargılaması yapılacak.

11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da gerçekleştirilen iki ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sertel'i yakalamayı başarmıştı. 2018 yılında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan davada, Cengiz Sertel'in dosyası ayrılmıştı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.

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