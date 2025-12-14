Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi

Nilüfer’de Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve ödül töreni

Nilüfer Belediyesi tarafından 2025 Yılın Yazarı seçilen usta edebiyatçı Rıfat Ilgaz anısına düzenlenen etkinlikler, iki günlük 'Çocukluktan Sınıfa, Sınıf’tan Hayata Rıfat Ilgaz Sempozyumu' ile başlayıp Yılın Yazarı Öykü Ödülü Töreni ile tamamlandı.

Belediyenin 2013'ten bu yana sürdürdüğü Yılın Yazarı projesi kapsamında yıl boyunca kent genelinde gerçekleştirilen söyleşiler, fabrika okumaları, atölyeler ve yazar buluşmaları sayesinde Rıfat Ilgaz eserleri farklı yaş gruplarıyla buluştu. Etkinliklerin finali ise Nâzım Hikmet Kültürevinde yapıldı.

Sempozyumda Ilgaz’ın çok yönlü kimliği tartışıldı

İki gün süren sempozyumda akademisyenler ve yazarlar, Rıfat Ilgaz’ın edebiyatı ve yaşamı farklı açılardan değerlendirildi. Sempozyumun ikinci günü 'Oluşturuculuğunun İzinde' başlıklı söyleşiyle başladı; ardından beş ayrı oturumda şu başlıklar ele alındı:

Bir Çocuk Gibi Düşünmek: Rıfat Ilgaz’ın Edebiyatında Saflık ve Mizah, Yoklama Defterinde Görülmeyen Şair Rıfat Ilgaz, Yaşamın Gerçekliğinden Romanın Gerçekliğine, 40’lı Yılların Mizahı ve Rıfat Ilgaz ve Bir Çınarın Gölgesinde: Rıfat Ilgaz’ı Hatırlamak.

Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan yazar Feyza Hepçilingirler, Ilgaz’ın şair, romancı, öykücü, gazeteci, mizah yazarı ve çocuk kitapları yazarı olarak çok yönlü kimliğini vurguladı. Hepçilingirler, Ilgaz’ın öğretmenlikten hiç kopmadığını belirterek, "Ne de olsa o bir öğretmendi" sözleriyle konuşmasını Usta Kalem’in 'Okutmak Üzerine' adlı şiiriyle tamamladı.

Ödül töreninde kazananlar açıklandı

Sempozyumun ardından düzenlenen Yılın Yazarı Öykü Ödülü Töreninde Seçici Kurul adına konuşan Figen Şakacı, etkinliklere ve ödül sürecine katkı sunanlara teşekkür etti. Bu yıl ödüle 131 yazar tarafından gönderilen 262 öykü başvurduğunu aktaran Şakacı, Seçici Kurulda yer alan Burcu Aktaş, Turgay Fişekçi, Nalan Karagöz ve Nahit Kayabaşı'na emekleri için teşekkür etti. Jüri üyelerine yönelik plaket takdimi, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin tarafından gerçekleştirildi.

Büyük ödül, 'Bilmediğim Dağların Ardındaki Bahçe' adlı öyküsüyle Adalet Temürtürkan'a verildi; ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir takdim etti. Mansiyon ödülleri ise Derya Atsan, Tuğba Yalçın, Yakup Cemel, Anıl Çetinel Örselli ve Özlem Oral Gürdal arasında paylaştırıldı.

Öyküleri hazırlanacak kitapta yayımlanmaya değer bulunan isimler arasında İnci Gürbüzatik, Gülnar Kandeyer, Ali Çağlar Kale, Nihal Aksoy, Mürşide Göven, Zeliha Tamer Uçar, Berk Kaya, Emin Mete Öztürk, Handan Saatçıoğlu Gürses, Gencay Çubuk, R. Nur Aktaş Engin, Hakan Akar, Ebru Nisa Gürbüz ve Güner Arslan yer aldı. Bu ödüller Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun tarafından takdim edildi.

Rıfat Ilgaz Yılın Yazarı etkinlikleri, yıl boyunca katkı sunan paydaşların ortak emeğini simgeleyen Yılın Yazarı Aile Fotoğrafı ile sona erdi.

