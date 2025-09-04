Rişk'ten Trump'a: Anlaşmaları Engelleyen Netanyahu

Hamas, 18 Ağustos'taki teklifi kabul ettiklerini ve kapsamlı bir takas için hazır olduklarını açıkladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze Şeridi'nde önerilen ateşkes ve esir takası anlaşmalarını asıl engelleyenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu söyledi. Rişk, Netanyahu'nun sona erdirilemez bir savaş istediğini belirtti.

Rişk, açıklamasını ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı çağrıya yanıt olarak yaptı. Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakma çağrısında bulunmuş, "O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." demişti.

Hamaslı yetkili Telegram hesabından paylaştığı mesajda, örgütün 18 Ağustos'ta arabulucuların önerisini kabul ettiğini anımsattı. Rişk, bu teklifin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisine dayandığını vurguladı ve Netanyahu'nun şu ana kadar yanıt vermediğini söyledi.

Rişk, ayrıca Hamas'ın, İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli tutuklu karşılığında Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve bununla birlikte İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini, tüm saldırıların durdurulmasını ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını ifade etti.

Hamas'ın açıklamasında, önerilen düzenlemenin hem esir değişimini hem de sahadaki gerilimin sonlandırılmasını hedeflediği, ancak sürecin ilerlemesinin İsrail yönetiminin tutumuna bağlı olduğu belirtildi. Rişk, "Esir takası ve ateşkes anlaşmalarını asıl engelleyen Netanyahu ve o, sonu olmayan bir savaş istiyor." sözleriyle eleştirisini yineledi.