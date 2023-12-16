Riva'da yapılan zirve sona erdi: Hakemler maçlara çıkma kararı aldı!

Süper lig ve TFF yetkilileri Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırı sonrası bir araya geldi. Riva'da gerçekleşen zirve toplantısı sonrası alınan bilgiye göre hakemlerin maçlara çıkmaması gibi bir durumun olmadığı bildirildi.

Hafta sonu yapılması planlanan toplantı dün yapıldı. Son zamanlarda hakemlerin özellikle Süper Lig maçlarına çıkıp çıkmayacaklarına yönelik kaos ortamı hakimdi. Yapılan toplantıdan çıkacak sonuç da bu gergin ortamın yok olması için önem taşıyordu. Dün gerçekleşen toplantının sonucunda ise TFF'den alınan bilgi doğrultusunda hakemlerin maçlara çıkmama gibi bir durumlarının olmadığı belirtildi.