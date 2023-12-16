Riva'da yapılan zirve sona erdi: Hakemler maçlara çıkma kararı aldı!

Türkiye futbol liglerinde görev alan hakemler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir toplantı düzenledi. Ankaragücü ve Çaykur Rizespor arasındaki müsabakanın maçın hakemine yapılan saldırı sonucu lig maçları süresiz olarak durdurulmuştu. Yapılan bu toplantı neticesi ise hakemlerin maçlara çıkmak konusundaki son kararları belli olması bekleniyordu. Riva'da görüşmeler tamamlandı ve yapılan açıklamaya göre hakemlerin maça çıkmama gibi bir durumlarının şu an için söz konusu olmadığı bilgisi aktarıldı.

Riva'da yapılan zirve sona erdi: Hakemler maçlara çıkma kararı aldı!
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Süper lig ve TFF yetkilileri Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırı sonrası bir araya geldi. Riva'da gerçekleşen zirve toplantısı sonrası alınan bilgiye göre hakemlerin maçlara çıkmaması gibi bir durumun olmadığı bildirildi.

Hafta sonu yapılması planlanan toplantı dün yapıldı. Son zamanlarda hakemlerin özellikle Süper Lig maçlarına çıkıp çıkmayacaklarına yönelik kaos ortamı hakimdi. Yapılan toplantıdan çıkacak sonuç da bu gergin ortamın yok olması için önem taşıyordu. Dün gerçekleşen toplantının sonucunda ise TFF'den alınan bilgi doğrultusunda hakemlerin maçlara çıkmama gibi bir durumlarının olmadığı belirtildi.

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