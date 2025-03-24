Riyad'da Ukrayna ve ABD Heyetleri Toplantısı Sona Erdi

Riyad'da Ukrayna ve ABD heyetleri arasında yapılan toplantı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konularında verimli geçti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 01:16
Riyad'da Ukrayna ve ABD Heyetleri Toplantısı Sona Erdi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında düzenlenen toplantı sona erdi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu toplantının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Umerov, toplantının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuların ele alındığı verimli bir görüşme olduğunu belirtti. Ayrıca, toplantıda enerji gibi önemli meselelerin de masaya yatırıldığını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hedefinin kalıcı ve adil bir barış sağlamak olduğunu ifade eden Umerov, "Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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