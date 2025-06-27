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Rize'de 50 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı

Rize'de kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 50 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:32
Rize'de 50 Bin Samuray Arısı Doğaya Salındı

Rize'de Biyolojik Mücadele: 50 Bin Samuray Arısı Salındı

Rize'de, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde 50 bin samuray arısı doğaya salındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu önemli adımın başarıyla atıldığını duyurdu.

Mücadele Kapsamında Detaylar

Açıklamada, 2023 yılı itibarıyla kahverengi kokarca ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, arıların hızla artırıldığına vurgu yapıldı. Bu mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü ilçeler arasında Merkez, Derepazarı, İyidere, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı yer almaktadır.

Samuray Arılarının Üretimi

Son bir hafta içerisinde, 100 lokasyonda gerçekleştirilen salım işlemlerinin, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen arılar aracılığıyla yapıldığı belirtildi. Bu girişim, kahverengi kokarca popülasyonunu kontrol altına almak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rize'de kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında son bir haftada 50 bin...

Rize'de kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında son bir haftada 50 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

Rize'de kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında son bir haftada 50 bin...

Rize'de kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında son bir haftada 50 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

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