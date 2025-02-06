Rize'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı Gerçekleştirildi

Rize'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılı dolayısıyla Rize'de anma programı düzenlendi. Rize İl AFAD Müdürlüğü'nde gerçekleşen etkinlikte, Vali İhsan Selim Baydaş önemli açıklamalarda bulundu.

Rize, Afet Gönüllülüğüyle Öne Çıkıyor

Vali Baydaş yaptığı konuşmada, Rize'nin afet gönüllü eğitiminde Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Rize'nin bu başarısında emeği geçen herkese teşekkür eden Baydaş, "Bu alanda emek veren her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Afet gönüllülük hem eğitiminde hem de gönüllü sayısında oransal olarak nüfusa oranla ve artış oranı olarak açık ara Türkiye birincisidir." dedi.

Belirlenen hedefin 700-800 civarında olduğuna dikkat çeken Baydaş, "Biz dedik ki 700-800 bize yetmez. Biz kendimize 2 bin hedef koyduk. 1800 arkadaşımız gönüllü olarak bu eğitimlerden faydalandı ve bu seneki 2024 yılı hedefimizi tutturduk." ifadelerini kullandı.

Tören ve Tatbikat

Program sonunda, gönüllü afet eğitimi alan kursiyerlere sertifikalarının verildiği tören gerçekleştirildi. Etkinlik, Afet Müdürlüğü eğitim alanında yapılan arama kurtarma tatbikatıyla sona erdi.

Etkinliğe; Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Vali Yardımcısı Murat Öztürk, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum müdürleri ile afet gönüllüleri katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılı dolayısıyla Rize'de anma programı düzenlendi. Vali İhsan Selim Baydaş, AFAD Rize İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda bir konuşma yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2. yılı dolayısıyla Rize'de anma programı düzenlendi. Vali İhsan Selim Baydaş, AFAD Rize İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda bir konuşma yaptı.