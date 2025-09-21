Rize'de Ayder Yaylası'na Alternatif Güzergah Çalışmaları Sürüyor

Rize İl Özel İdare ekipleri, sağanak sonrası kapanan Ayder Yaylası yoluna Samistal hattından alternatif ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:47
Samistal hattı üzerinden ulaşım hedefleniyor

Rize'de sağanak sonrası ulaşıma kapanan Ayder Yaylası yoluna alternatif güzergahlardan ulaşım sağlamak için Rize İl Özel İdare ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Samistal Yaylası'nda bulunan ekiplerin Cat, Elevit, Trovit, Palovit, Samistal ve Kavron Yaylası hattını kullanarak Ayder'e ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Çalışmalarda kanal kazıcı, yükleyici, greyder ve 4x4 araçlar görev alıyor. Açılan yol güzergahı üzerinden Türk Telekom, Turkcell ve ÇEDAŞ ekiplerinin de altyapı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, olumsuz bir durum yaşanmadığı takdirde ekiplerin 00.00 sularında Ayder'e ulaşmasının planlandığını bildirdi.

