Rize’de Ayılar Demir Profilli Tezgâhı Parçaladı: Arıcılar Zarara Uğradı

Rize’de ayılar demir profilli tezgâhı parçaladı

Arıcıların aldığı önlemler yetersiz kaldı

Rize’de ayılar, arıcıların aldığı önlemleri de aşarak yine kovanlara zarar vermeyi başardı. Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen kış uykusuna yatmayan ayılar, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Hemşin ilçesi Akyamaç Köyü'nde arıcılar tarafından kovanların yerden yükseltilmesi ve daha dayanıklı olması amacıyla demir profiller kullanılarak hazırlanan tezgâh, ayı saldırısını engelleyemedi. Gece saatlerinde bölgeye gelen ayılar, tezgâhı dağıtarak çok sayıda kovanı parçaladı ve maddi zarara yol açtı.

Olayın ardından kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini gören arıcılar, alınan tüm tedbirlere rağmen saldırıların devam ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Köyde yaşayan vatandaşlar ise ayıların yerleşim alanlarına kadar inmesinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, daha etkili ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

