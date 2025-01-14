Rize'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kız, 5 Kişiye Umut Oldu

Rize'de gerçekleşen trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen Medine Yılmaz'ın organları 5 hastaya nakledilerek yeni bir yaşam umudu sağladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:24
Rize'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kız, 5 Kişiye Umut Oldu

Rize'de Organ Bağışı İle 5 Kişiye Umut Aşılandı

Rize'de yaşanan bir trafik kazası sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Medine, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğu süreçte, ailesinin organ bağışı kararı sonrası beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Bağışı Süreci

Salarha beldesinde meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekipleri, Medine Yılmaz'ın ailesiyle temas kurarak organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile, kızlarının organlarını bağışlama kararı alarak önemli bir adım attı.

Operasyon ve Organların Dağıtımı

Yılmaz'ın karaciğeri, korneaları ve böbrekleri, başarılı bir operasyonla alınarak 5 kişiye umut olmak üzere hazırlandı. Organlar, Sivas ve Samsun'daki hastalara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Alihan Madran, bu bağışın sayesinde hastaların hayata geri dönme şansının arttığını belirtti.

Ailenin Zor Ama Gurur Verici Kararı

Medine Yılmaz'ın kardeşi Merve Yılmaz, kardeşinin organ bağışlama isteğini daha önce dile getirdiğini söyledi. Merve, "Aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu ama kardeşimin organlarının hayat vermesi bizim için gurur verici. Bir kardeş kaybettim ama çok kardeş kazandığımı düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18...

Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın organları, 5 kişiye nakledilecek.

Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18...

Rize'de trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Medine Yılmaz'ın organları, 5 kişiye nakledilecek.

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