Rize'de Dere Yatağına Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, M.A. (22) tarafından kullanılan 25 MA 0434 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda gerçekleşti. Otomobil, ilçenin Çamlık Karayolları Bakımevi mevkisinde dere yatağına devrildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Kurtarma ekipleri, kaza yerinde sürücü M.A. ile birlikte E.M. (19), M.R.M. (13), E.M. (26) ve M.M. (8) isimli yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılara, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.