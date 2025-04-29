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Rize'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:02
Rize'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde gerçekleşti. N.Ç. yönetimindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarparak deniz kenarındaki kayalık alana düştü.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü N.Ç. ile beraberindeki O.K. (23), C.G. ve Y.A, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.K, ne yazık ki yaşamını yitirdi. Yaralılardan Y.A'nın tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, N.Ç. ve C.G'nin ise Kaçkar Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi...

Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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