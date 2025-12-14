DOLAR
Rize'de kamyona kurulan iskeleyle pratik dış cephe boyası

Pazarköy'de Talat Bayraktar, iskeleyi kamyon kasasına kurarak iki katlı binasının dış cephe boyasını kolaylıkla tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:38
Talat Bayraktar'ın yenilikçi çözümü görenleri etkiledi

Rize'nin Pazarköy köyünde yaşayan Talat Bayraktar, iki katlı binasının dış cephesini boyatmak isterken yaşadığı iskele sorununa akılcı bir çözüm buldu. İskele kurma ve taşıma zahmetinden kaçınmak için geliştirdiği yöntem, hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağladı.

Bayraktar, metal iskelelerin sökme ve kurma işlemlerinin zahmetli ve zaman alıcı olacağını; ahşap iskelelerin ise taşınmasının ciddi insan gücü gerektireceğini düşündü. Bu değerlendirme sonrası çözümü, ahşap iskeleyi bir kamyonun kasasına kurmakta buldu.

Uygulamayla iskele sökülmeden, cephe değişikliklerinde kamyonla kolayca taşınabilir bir sistem oluşturuldu. Bu sayede binanın etrafında dönme ve boyama işlemleri insan gücü gerektirmeden pratik şekilde gerçekleştirildi.

Yöntemin sonuçları hızlı ve sorunsuz oldu; dış cephe boyası planlandığı şekilde tamamlandı. Bayraktar'ın düşünerek uygulaması, yöre halkının takdirini topladı ve "Rizeli pratikliği" örneği olarak dikkat çekti.

Talat Bayraktar, çözümünü şu sözlerle aktardı: "İskelecilere kızdık, kendi iskelemizi aracın üzerinde kurduk. Demir iskele kuracaktım ancak bozup yapmasının zor olacağını düşündüm. O nedenle kalaslarla bir iskele kurmayı düşündüm ama bu kez de onu taşımak zor olacak, insan gücü gerekli diye düşündüm. Çözümü iskeleyi arabanın üzerine kurmakta buldum. Bu sayede insan gücü olmadan binanın etrafında döneriz diye düşündüm. İşi halletmiş oluruz dedim. Düşündüğüm gibi de oldu. Rizeli zekası diyelim artık."

Talat Bayraktar'ın kamyon kasasına kurduğu iskele örneği, yerel pratik çözümlerin inşaat ve bakım işlerinde nasıl etkili olabileceğini gösterdi.

