Rize'de Kar Nedeniyle Tüm Kurslarda Eğitime Ara Verildi

Rize'de kar yağışı sonucu tüm kurslarda eğitim, yarın ve pazar günü durduruldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:31
Rize'de Kar Nedeniyle Tüm Kurslarda Eğitime Ara Verildi

Rize'de Kar Alarmı!

Rize'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelindeki tüm kurslar yarın ve pazar günü eğitimlerine ara verme kararı aldı. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava koşullarının oluşturabileceği olumsuzluklar ve buzlanma tehlikesine karşı önlemler alındığı belirtildi.

Alınan Tedbirler ve Eğitim Ara Verme Sebepleri

Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, yarın ve pazar günü itibarıyla il genelindeki tüm özel öğretim kurumları, özel kreşler, gündüz bakım evleri ve çeşitli kurslarda eğitim faaliyetlerine ara verileceği ifade edildi. Bu kapsamda;

  • Özel öğretim kursları
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
  • Motorlu taşıt sürücü kursları
  • SRC kursları
  • Sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri
  • Mesleki eğitim merkezi faaliyetleri

İlgili tüm kursların bu süre zarfında eğitim yapmayacağı duyuruldu. Vatandaşların, bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldığı açıklandı.

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