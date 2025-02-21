Rize'de Kar Nedeniyle Tüm Kurslarda Eğitime Ara Verildi

Rize'de Kar Alarmı!

Rize'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelindeki tüm kurslar yarın ve pazar günü eğitimlerine ara verme kararı aldı. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava koşullarının oluşturabileceği olumsuzluklar ve buzlanma tehlikesine karşı önlemler alındığı belirtildi.

Alınan Tedbirler ve Eğitim Ara Verme Sebepleri

Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, yarın ve pazar günü itibarıyla il genelindeki tüm özel öğretim kurumları, özel kreşler, gündüz bakım evleri ve çeşitli kurslarda eğitim faaliyetlerine ara verileceği ifade edildi. Bu kapsamda;

Özel öğretim kursları

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Motorlu taşıt sürücü kursları

SRC kursları

Sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri

Mesleki eğitim merkezi faaliyetleri

İlgili tüm kursların bu süre zarfında eğitim yapmayacağı duyuruldu. Vatandaşların, bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldığı açıklandı.