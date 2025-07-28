Rize'de Kaybolan Otizmli Çocuk Bulundu

Rize'de Kaçırılan Otizmli Çocuk Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, ailesiyle birlikte tatil için gittiği Ayder Yaylası'nda kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk M.A.A, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin gayretleri sonucunda bulundu.

Olayın Gelişimi

İlk olarak cam terasta gezdiği sırada kaybolduğu bildirilen M.A.A'nın ailesi, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, JAK ve AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Arama Çalışmaları Sonuç Verdi

Yayla genelinde ve çevredeki işletmelerde yoğun bir şekilde sürdürülen arama çalışmaları neticesinde, çocuk bir restoranda sağ salim bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sağlığı iyi olan M.A.A, ailesine teslim edildi.

Bu olay, hızlı ve etkili koordinasyonla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince bulundu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince bulundu.