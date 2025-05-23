Rize'de Matematiği Müzikle Sevdiren Öğretmenin Konseri

Rize'de Müzik ile Matematik Üzerine Bir İlk

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Yamantürk Ortaokulu'nun matematik öğretmeni Mehmet İnal, öğrencilerine matematik dersini sevdirmek için oldukça farklı bir yöntem benimsiyor. İnal, bestelediği şarkılarla matematiği müzikle birleştirirken, öğrencilerinde büyük bir ilgi uyandırmayı başarıyor.

Matematiği Notalara Döküyor

Yaklaşık 10 yıldır matematik derslerinde şarkıların gücünden faydalanan İnal, derslerde gitarıyla akılda kalması zor olan terimleri notalara döküyor. Bu sayede öğrencileri eğlendirirken, matematiksel kavramların kalıcılığını sağlamaya çalışıyor.

Üniversiteden Destek

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Sarıkaya da İnal’ın çalışmalarına destek veriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, sanata ve kültüre duyarlı çocuklar yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sarıkaya, matematik ile müziğin birleşiminin önemine dikkat çekiyor.

Matematik Konseri Düzenlendi

İnal ve Sarıkaya, ilçedeki ortaokul öğrencileri için Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda özel bir matematik konseri düzenledi. Öğrencilerin katıldığı konserde “Ondalık gösterim, yüzdeler, cebirsel ifadeler, prizmalar, matematik her yerde ve sayılar” gibi şarkılara eşlik edildi.

Öğrenciler Eğlendi

Öğrenciler, şarkıların ritmleriyle matematik terimlerini eğlenceli bir şekilde öğrenirken, İnal, bu projeyle çocukların derse olan ilgilerini artırmayı amaçladığını ifade etti. “Derslerde matematiği anlattıktan sonra şarkılar söyledik. Çocuklarda ilgi ve sevginin arttığını gördüm.” dedi.

Matematik ile Müzik Arasındaki Bağ

Öğretim Üyesi Sarıkaya, müziğin zaten başlı başına bir matematik olduğunu belirterek, “Ritimler, ölçüler, armoni ve her şeyle müzik, matematiğin içinde bir sanat dalı.” şeklinde konuştu. Müzik ile matematikteki formülleri birleştirerek öğretim yöntemlerini geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin İlgisi Artıyor

Konsere katılan 6. sınıf öğrencisi Elif Yağmur Özkan, Mehmet İnal'ın şarkıları sayesinde matematiğe olan ilgisinin arttığını belirtti ve denemelerde 100 almayı başardığını söyledi. Bu başarı, İnal'ın çabalarının karşılığını bulduğunun bir örneği oldu.

Rize'de öğretmen Mehmet İnal beraber çalıştığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Sarıkaya ile birlikte Türkiye'de bir ilk olması ve Türkiye Yüzyılı Maarif modeli kapsamında da çocukları sanata ve kültüre duyarlı çocuklar yetiştirmek, matematiğe ilgi ve sevgiyi artırmak için ortaokul öğrencilerine matematik konseri verdi.

Rize'de öğretmen Mehmet İnal beraber çalıştığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Sarıkaya ile birlikte Türkiye'de bir ilk olması ve Türkiye Yüzyılı Maarif modeli kapsamında da çocukları sanata ve kültüre duyarlı çocuklar yetiştirmek, matematiğe ilgi ve sevgiyi artırmak için ortaokul öğrencilerine matematik konseri verdi.