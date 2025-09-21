Rize'de Sel ve Taşkınlar İçin AFAD Koordinasyon Toplantısı

Rize'de etkili olan sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara müdahale amacıyla Rize Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğü'nde kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Yüksek Düzeyde Katılım

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlık etti. Ayrıca AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve ilgili kurumların AFAD temsilcileri katıldı.

Çalışmalar TAMP Kapsamında Sürüyor

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Rize'de devam eden aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmaların Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında devam ettiği belirtildi.

Gündemdeki Öncelikli Konular

Toplantıda; kapanan yolların açılması, tahliye çalışmaları, enerji ve iletişim kesintilerinin giderilmesi, hasar tespit çalışmaları ve diğer ilgili hususlar ele alındı. Çalışmalarda görev alan kurumların temsilcilerinden bilgi alındı ve koordinasyon içinde yapılacak işler için gerekli talimatlar verildi.

AFAD açıklamasında ayrıca, "Toplantıda sel, taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde kapanan yolların açılması, tahliye çalışmaları, enerji ve iletişim kesintilerinin giderilmesi, hasar tespit çalışmaları ve ilgili diğer hususlar değerlendirildi. Çalışmalarda görev alan kurumların temsilcilerinden bilgiler alındı. Koordinasyon içinde yerine getirilmekte olan işlere ilişkin gerekli talimatlar verildi. İlgili tüm kurumlar selin izlerinin silinmesi amacıyla, omuz omuza, işbirliği içerisinde görev yapmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

İlgili tüm kurumlar, zararların en kısa sürede giderilmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için koordineli çalışmaya devam ediyor.

