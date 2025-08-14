DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

Rize'de Silahlı Kavga: Engindere Mahallesi'nde 4 Yaralı

Engindere Mahallesi'ndeki düğün salonunda çıkan silahlı kavgada R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı; üçünün hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:08
Rize'de Silahlı Kavga: Engindere Mahallesi'nde 4 Yaralı

Rize'de Silahlı Kavga: Engindere Mahallesi'nde 4 Kişi Yaralandı

Rize'de, Engindere Mahallesindeki bir düğün salonunda çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan R.Ç, Y.K ve S.K Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, D.H. ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, tedavi altına alınanlardan R.Ç, Y.K ve D.H'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Rize'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Rize'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Rize'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası