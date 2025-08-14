Rize'de Silahlı Kavga: Engindere Mahallesi'nde 4 Yaralı

Rize'de Silahlı Kavga: Engindere Mahallesi'nde 4 Kişi Yaralandı

Rize'de, Engindere Mahallesindeki bir düğün salonunda çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan R.Ç, Y.K ve S.K Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, D.H. ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, tedavi altına alınanlardan R.Ç, Y.K ve D.H'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Rize'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.