Rize'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Rize'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Rize'de meydana gelen bir trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gündoğdu Mahallesi Bozkale mevkisinde, M.G. yönetimindeki 53 DY 794 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 53 ADG 368 plakalı kamyonet çarpıştı.

Olayın Detayları

Kazanın, kavşakta meydana gelen çarpışma sonucu yaşandığı bildirildi. Kazada, sürücüler M.G. ve M.Y. ile otomobilde bulunan S.G. yaralandı.

Yardım Çağrısı ve Hastaneye Sevk

Olayın ardından, vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesiyle, hemen olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yaşanan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazanın meydana geldiği anlar, izleyenleri dehşete düşürdü.