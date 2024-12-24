DOLAR
35,19 -0,04%
EURO
36,66 -0,36%
ALTIN
2.959,27 -0,13%
BITCOIN
3.463.092,61 -5,3%

Rize'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Rize'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:37
Rize'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Rize'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Rize'de meydana gelen bir trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gündoğdu Mahallesi Bozkale mevkisinde, M.G. yönetimindeki 53 DY 794 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 53 ADG 368 plakalı kamyonet çarpıştı.

Olayın Detayları

Kazanın, kavşakta meydana gelen çarpışma sonucu yaşandığı bildirildi. Kazada, sürücüler M.G. ve M.Y. ile otomobilde bulunan S.G. yaralandı.

Yardım Çağrısı ve Hastaneye Sevk

Olayın ardından, vatandaşların 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesiyle, hemen olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yaşanan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazanın meydana geldiği anlar, izleyenleri dehşete düşürdü.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Patlama Açıklaması: Vefat Sayısı 11
2
Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı
3
İngiltere'de Gölge Bakanın Aşırı Sağcı Gruba Hayranlığı Tartışmalara Neden Oldu
4
Erbil’de Mehmet Akif Ersoy Anma Etkinliği Düzenlendi
5
Muğla'daki Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları İçin Tören Düzenlendi
6
Bakan Hakan Fidan, Şam'da Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüştü
7
İran'da WhatsApp ve Google Play Erişime Açıldı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!