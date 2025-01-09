Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Rize'de Uyuşturucu Operasyonu

Rize'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takip ettikleri üç şahsı gözaltına aldı.

Şüphelilerin Durumu

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler R.S, N.T. ve M.M.B. olarak tespit edildi. N.T. üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Ayrıca hastaneye kaldırılan R.S'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu madde bulundu. R.S'den, mide ve bağırsağından 33 kapsül halinde 334,85 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kapsül halinde 7 sentetik ecza çıkarıldı.

Tutuklama ve Serbest Bırakılma Süreci

Emniyet süreçlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T. ve R.S. tutuklanırken, M.M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.