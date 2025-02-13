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Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı

Rize'de ani rahatsızlık sonucu vefat eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:58
Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın Cenazesi Kahramanmaraş'a Uğurlandı

Rize'de Vefat Eden Uzman Çavuş Daşkıran, Kahramanmaraş'a Uğurlandı

Rize'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran, yaşamını kaybetti. Daşkıran’ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Fındıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Daşkıran için İl Jandarma Komutanlığı önünde bir tören düzenlendi. Törene, Daşkıran’ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Vali Vekili Murat Öztürk, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk ve diğer silah arkadaşları katıldı.

Daşkıran'ın eşi Gülnihal Daşkıran ve yakınları, taziyeleri kabul etti. 29 yaşında, bir çocuk babası olan Daşkıran’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı tarafından dua edilmesinin ardından, defnedilmek üzere kara yoluyla Kahramanmaraş’a gönderildi.

Dün evinde ani bir rahatsızlık geçiren Mehmet Daşkıran, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve gece saatlerinde vefat etmiştir.

Rize'de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman...

Rize'de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Fındıklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Daşkıran için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

Rize'de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman...

Rize'de aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Fındıklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Daşkıran için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

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