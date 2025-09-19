Rize'de Yüksek Kesimlere Kar Yağdı: Ovit ve Kaçkar Yaylaları Beyaza Büründü

Rize'nin yüksek kesimlerinde yağmur geceyle birlikte kara döndü. İkizdere'deki 2 bin 640 rakımlı Ovit ve Kaçkar yaylalarında örtü yer yer 10 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:47
Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, bölgedeki manzaraları beyaza bürüdü.

Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

