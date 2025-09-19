Rize'de Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Ovit ve Kaçkar Yaylaları Beyaza Büründü
Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, bölgedeki manzaraları beyaza bürüdü.
Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.
İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
