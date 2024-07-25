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Rize'den Kaybolan Balıkçının Cesedi Artvin Açıklarında Bulundu

Rize'de kaybolan balıkçının cesedi Artvin açıklarında bulundu, detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:54
Rize'den Kaybolan Balıkçının Cesedi Artvin Açıklarında Bulundu

Denizde Kaybolan Ruknettin T.'nin Cesedi Bulundu

Rize'de gerçekleşen trajik olayda, bir gün önce Karadeniz'e açıldıktan sonra kaybolan Ruknettin T. (45) adlı balıkçının cesedi, Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında su yüzeyinde bulundu.

Balıkçıların İhbarı

Artvin açıklarında su yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Deniz Polisi, sudan aldığı cesedin Ruknettin T.'ye ait olduğunu tespit etti.

Kayıp Balıkçının Son Anları

Sahildeki tanıklara göre, Ruknettin T., önceki gün akşam saatlerinde Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı'ndan zıpkınla mürekkep balığı tutmak için denize açılmıştı. Kaybolduğunun anlaşılmasının ardından, arama çalışmaları başlamış ancak sonuçsuz kalmıştı.

Cenaze İşlemleri

Ruknettin T.'nin cesedi, soruşturma kapsamındaki işlemler için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

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