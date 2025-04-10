Rize Valisi Baydaş'dan ‘Kaçkar by UTMB’ Açıklaması: ‘Dünya Çapında Bir Merkez Olacağız’

Rize Valisi Baydaş’tan ‘Kaçkar by UTMB’ Değerlendirmesi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ‘Kaçkar by UTMB’ organizasyonunun şehrin turizm potansiyeli için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Vali Baydaş, AFAD İl Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, “Şehrimiz ve Kaçkar Dağlarımız yıllarca UTMB'nin gerçekleştiği bir merkez olarak dünyada ses getiren bir mekan olacak” dedi. Türkiye’nin en prestijli dağ koşusu etkinliklerinden biri olarak görülen UTMB, dünya genelinde doğa sporları tutkunları için büyük bir organizasyon. Baydaş, eylül ayında başlayacak olan bu etkinliğin 5 yıl boyunca Rize'de süreceğini belirtti.

‘Turizm Vizyonunu Değiştirecek’

Vali Baydaş, “Bu organizasyonu yalnızca bir spor etkinliği olarak görmüyoruz. Aynı zamanda şehrin turizm vizyonunun ve bakış açısının değiştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Doğamızı koruyarak turizmden faydalanmanın da bir yolu” dedi.

Baydaş, etkinliğin hem yerel halk için hem de ziyaretçiler için muazzam bir deneyim sunacağına inandığını da sözlerine ekledi.

‘Beş Yıl Sürecek Bir İşbirliği’

“Muazzam bir hazırlık ve ciddi bir teveccüh ile inşallah eylül ayında bu organizasyonu alnımızın akıyla gerçekleştireceğiz” diyen Baydaş, “Bu 5 yılın sonunda Rize, Kaçkar Dağları ile birlikte dünyada ses getiren bir mekan haline gelecek” diye konuştu.

Rize’deki Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Çalışmalar

Vali Baydaş ayrıca, Rize'deki sahipsiz hayvanlardan da bahsederek, “Rize'de yaklaşık 9 bin 500 sahipsiz hayvan tespit ettik. Bu alanın daha da geniş olduğuna inanıyoruz” dedi. Rize Belediyesi'nin yürüttüğü kısırlaştırma çalışmalarına dikkat çeken Baydaş, “Daha büyük birkaç doğal yaşam alanı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Şu an için 20 dönüm üzerinde doğal bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Baydaş, “Hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AFAD İl Müdürlüğünde, dünyanın en prestijli dağ koşusu serisi UTMB'nin takvimine dahil olan Türkiye etabı "Kaçkar by UTMB"ye ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.