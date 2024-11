Rize Valisi Baydaş'tan Heyelan Açıklaması: Sel Riski Yok, Ancak Heyelan Tehlikesi Devam Ediyor

Rize Valisi Baydaş'tan Heyelan Açıklaması

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Baydaş, "Şu an için sel riskimiz yok ama toprak belli bir oradan suya dolduğu için heyelan riskimiz var." dedi.

Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Baydaş, dün heyelan meydana gelen bölgede, ilgili il müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Alınması gereken tedbirleri ele aldıklarını ifade eden Baydaş, "Burada üzücü olan şey can kaybımızın olmasıdır. Can kaybı olunca, her ne tedbir alırsak alalım o can geriye gelmiyor." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara Dikkatli Olma Uyarısı

Baydaş, bölgede alınması gereken ek tedbirler üzerine müzakere ettiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızı heyelan riski olan bölgelerde daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Tedbirlerimize devam edeceğiz." dedi. Vali, ayrıca vatandaşları misafir etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

İnceleme ve Değerlendirmeler Sürüyor

Ekiplerin, bu ve yarın binanın arka kısmında değerlendirme ve incelemelere başlayacaklarını belirten Baydaş, "Arkada bir istinat duvar var, onun olduğu yere teknik arkadaşlarımız bakacak. İş makineleriyle girebildiğimiz yere kadar gireceğiz. Direkt heyelana maruz kalan binayla ilgili alınacak tedbirler, arkadaşlarımızın ön çalışmalarının ardından değerlendirilecektir." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından tahliye edilen bölge, ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

