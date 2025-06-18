Rize Yaylaları Karla Kaplandı: Avusor ve Kavron'da Kartpostallık Manzaralar

Rize Yaylalarında Kar Sürprizi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri, kar yağışının ardından adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Bu etkileyici kar yağışı, Kaçkar Dağları'nın bir kısmını da içine alarak dün geceden itibaren aralıklarla devam etti.

Doğayla Buluşmanın Keyfi

Dağın zirvesinde ve yaylaların yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğaseverler için kartpostallık manzaralar sundu. Şehir hayatının stres ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, tercih ettikleri bu yaylalarda yılın bu döneminde beklenmedik bir şekilde kar sürpriziyle karşılaştı.

Kar yağışı, yerel halk ve ziyaretçiler için hem görsel bir şölen sunarken, aynı zamanda kış turizmi açısından da önemli bir fırsat yaratıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.