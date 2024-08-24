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Robert F. Kennedy Jr. Biden'ı Barış Anlaşmasını Engellemekle Suçladı

Kennedy, Biden'ın Ukrayna-Rusya barış anlaşmasını engelleyerek savaşı uzattığını iddia etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 01:00
Robert F. Kennedy Jr. Biden'ı Barış Anlaşmasını Engellemekle Suçladı

Robert F. Kennedy Jr.'ın İddiaları

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışında bağımsız aday olarak öne çıkan Robert F. Kennedy Jr., Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini duyurarak dikkat çekti. Phoenix'te düzenlenen bir basın toplantısında Kennedy, Joe Biden’ın 2022 yılında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanması beklenen bir barış anlaşmasını engellediğini öne sürdü.

Biden Yönetimine Eleştiriler

Kennedy, Biden yönetiminin özellikle Ukrayna'daki savaş politikalarını sert bir dille eleştirdi. ABD'nin Ukrayna'daki savaşın kışkırtıcısı olduğunu ve bu durumu Amerikan halkına yeterince açıklamadığını belirtti. "Rusya'nın işgali için Putin'in başka seçenekleri vardı, ama bu durumun arka planında ABD'nin rolü yatsınamaz" dedi.

2014 Olayları ve Minsk Anlaşması

Kennedy, Ukrayna'daki çatışmanın 2014'te başladığını ve o dönemde ABD'nin iktidarı devirerek batıya yakın bir hükümet getirdiğini dile getirdi. Bu süreçte etnik Ruslara karşı yaşanan kanlı operasyonların da altını çizdi. Ayrıca, ABD'nin 2019 yılında Minsk Anlaşmasından ayrıldığını hatırlatarak, Biden’ın savaşın uzamasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Barışın Engellenmesi ve Sonuçları

Kennedy, Biden'ın, o dönem İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson'ı, Ukrayna'nın daha önce imzaladığı barış anlaşmasını iptal etmeye zorlamak için gönderdiğini öne sürdü. "Bu anlaşma bölgeye barış getirebilirdi" diyen Kennedy, Biden’ın savaşı uzatma amacının da rejim değişikliği olduğunu savundu.

Sonuç Olarak

Amerikan halkının sonuna kadar savaşa karşı olduğuna dikkat çeken Kennedy, Trump'ın bu savaşın sona erdirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Trump göreve gelir gelmez müzakereleri yeniden başlatacak. Bu bile onun kampanyasına destek vermem için yeterli bir sebep" dedi.

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