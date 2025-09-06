DOLAR
Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'de Sohbet Özelliğini Geçici Olarak Askıya Aldı

Roblox, Suudi Arabistan ve BAE'nin talebiyle çocuk ve genç kullanıcıların güvenliği için sohbet özelliğini geçici olarak askıya aldı; güvenlik ve moderasyon güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:15
Platform, çocuk ve genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla adım attı

Roblox, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi üzerine bu iki ülkede sohbet özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktığını açıkladı. Karar, genç kullanıcıların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Arab News'un haberine göre, şirket Suudi Arabistan'dan gelen talep üzerine ülkedeki faaliyetlerine ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonunun oyundaki sesli ve yazılı sohbetlerin askıya alınması talebinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, askıya alma kararının geçici olduğu ve daha etkili araçlar geliştirilinceye kadar sürdürüleceği vurgulandı. Bu kapsamda platformun yapay zeka teknolojileri ile destekleneceği ve Arapça konuşan uzman moderatörlerden faydalanılacağı ifade edildi.

BAE'den ortak açıklama

BAE Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Roblox'la yapılan ortak açıklamayı paylaştı. Yapılan paylaşımda sohbet özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı, mevcut güvenlik önlemleri ve ebeveyn kontrollerinin geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan önlemlerin amaçlandığı sonucun genç kullanıcıların çevrimiçi ortamda daha güvenli bir deneyim sağlaması olduğu ifade edildi.

