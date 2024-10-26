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Rodos Adası'nda Düzensiz Göçmen Krizi Yaşanıyor

Rodos Adası'nda yüzlerce düzensiz göçmen zor koşullar altında yaşıyor. Göçmen merkezleri kapasite yetersizliği nedeniyle dolmuş durumda.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:48
Rodos Adası'nda Düzensiz Göçmen Krizi Yaşanıyor

Rodos Adası'nda Düzensiz Göçmen Sorunu

Rodos Adası’nda yüzlerce düzensiz göçmenin zor şartlar altında, sokaklar ve parklarda barındığı bildirilmiştir. Yerel basın tarafından aktarılan haberlere göre, Leros Adası’ndaki göçmen merkezi dolmuş durumdadır.

Kapase Sorunları ve Nakil Süreci

Belli bir kapasite yetersizliği nedeniyle, Malakasa, Diavata ve Sakız Adası gibi başka merkezlere göçmen nakli başlamıştır. Ancak, bu nakil sürecinin yavaş ilerlemesi sonucu, yaklaşık 800 göçmenin Rodos'ta zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edilmektedir.

Göçmenlerin Yaşam Koşulları

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göçmenler, parklarda ve sokaklarda, karton kutular ve geçici çadırlarda barınmaktadır. Bu kişilerin temel ihtiyaçlarına ulaşmada ciddi zorluklar yaşadıkları vurgulanmaktadır.

Göçmen Sayısındaki Artış

Yılbaşından bu yana Rodos ve On iki Adalar’a ulaşan düzensiz göçmen sayısının ise 10 bini aştığı kaydedilmektedir. Bu durum, adada yaşanan insan hayatı açısından endişe verici bir tablo ortaya koymaktadır.

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