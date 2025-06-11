DOLAR
39,11 0,26%
EURO
44,98 -0,29%
ALTIN
4.195,64 0,02%
BITCOIN
4.246.723,04 1,31%

ROKETSAN, Endonezya'da İki Yeni Sözleşme İmzaladı

ROKETSAN, INDO Defence 2025'te PT RDI ile iki önemli sözleşme imzalayarak Endonezya ile savunma işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:04
ROKETSAN, Endonezya'da İki Yeni Sözleşme İmzaladı

ROKETSAN'dan Önemli Adım: Endonezya ile Yeni Sözleşmeler

ROKETSAN, Endonezya'nın Cakarta şehrinde gerçekleşen Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan INDO Defence 2025'te, iki yeni sözleşme imzalayarak Endonezya ile savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirdi. Genel Müdür Murat İkinci, imzaların, PT RDI ile olan iletişimlerinin ne kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Yeni Anlaşmaların Detayları

Fuarda, ROKETSAN ve PT Republik Defence Indonesia (RDI) arasında ATMACA gemisavar füzesi ve ATMACA silah sisteminin tedarikini kapsayan ilk sözleşmeye imzalar atıldı. Bu anlaşma, Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma işbirliğini daha da pekiştirirken, ROKETSAN, Endonezya'nın deniz gücü modernizasyonuna önemli bir katkıda bulunmuş oldu.

İkinci olarak ise, taraflar arasında Ortak Girişim Anlaşması (JVA) imzalandı. Bu girişim, Endonezya'da füze teknolojilerinin montajı ve yerli üretimi alanında yerel yetkinliklerin geliştirilmesini hedefliyor. Uzun vadede, Endonezya'nın savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır.

Murat İkinci'nin Değerlendirmeleri

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, imzalanan sözleşmelerin, Endonezya'nın savunma modernizasyonuna sağladıkları katkıdan ve sanayi işbirliklerinin temellerini atmaktan duydukları gururu ifade etti. İkinci, "Türkiye'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden birine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fuarda, performansı ile rakiplerinin önünde olan sistemlerimizle Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

ROKETSAN'ın Fuardaki Tanıtımları

ROKETSAN, fuarda SİHA mühimmatları, tanksavar sistemleri ve hava savunma sistemleri gibi birçok ürünü sergiledi. MAM-C, MAM-L IIR, MAM-T gibi çeşitli mühimmatların yanı sıra, KARAOK, OMTAS, HİSAR-O, SİPER ve MİDLAS gibi gelişmiş sistemler, ROKETSAN'ın standında ziyaretçilerle buluştu. Ek olarak, ÇAKIR, ATMACA, BORA, TRG-300 gibi füzeler de sergilenen ürünler arasında yer aldı.

Bu etkileyici fuar, 14 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

ROKETSAN, Endonezya'da gerçekleştirilen INDO Defence 2025'te imzaladığı iki sözleşmeyle Endonezya...

ROKETSAN, Endonezya'da gerçekleştirilen INDO Defence 2025'te imzaladığı iki sözleşmeyle Endonezya ile savunma sanayi alanındaki iş birliğini güçlendirdi. İmza törenine ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci (ortada), katıldı.

ROKETSAN, Endonezya'da gerçekleştirilen INDO Defence 2025'te imzaladığı iki sözleşmeyle Endonezya...

ROKETSAN, Endonezya'da gerçekleştirilen INDO Defence 2025'te imzaladığı iki sözleşmeyle Endonezya ile savunma sanayi alanındaki iş birliğini güçlendirdi. İmza törenine ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci (ortada), katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Kaybolan Kadın Yaralı Halde Bulundu
2
Batman'da Uçurtma Şenliği ile Türk Kızılay'ın 157. Yılı Kutlandı
3
Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Ortamlarında Görüntülendi
5
Artvin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Taziyeler Devam Ediyor
7
Mardin'de İki Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği